Мир 22 ноября 2022, 18:29 Украинские силовики провели обыск в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре Киева УПЦ сообщила об обысках в Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре Киева Служба безопасности Украины

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Служба безопасности Украины ворвалась с обыском в Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь в Киеве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу канонической Украинской православной церкви.

«Силовики не стали срывать службу, однако проверили документы у монахов и прихожан», — сказало в сообщении.

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По данным пресс-службы, СБУ проводила обыск в рамках работы по противодействию деятельности российских спецслужб.

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У храма украинские силовики выставили три кордона оцепления и кинологов со служебными собаками.

Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь считается одной из самых известных обителей Киева.

Ранее СБУ проводила обыски в Киево-Печерской лавре и на территории двух монастырей УПЦ в Ровенской области.

Украина задалась целью уничтожить православие. Такое мнение высказал директор Центра прикладной политологии и социологии Геннадий Подлесный.