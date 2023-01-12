Мир 12 января 2023, 18:59 СБУ арестовала 70 человек в Харькове — ВГА региона ВГА Харьковской области: СБУ по надуманным причинам задержала 70 человек в Харькове РИА «Новости»

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали около 70 человек в Харькове, сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Харьковской области. Там добавили, что задержания провели по надуманным причинам.

Представители ВГА региона отметили, что украинские силовики арестовывали мирных людей. Поводом для этого становились репосты контента в социальных сетях, а также фотографирование последствий обстрелов со стороны ВСУ. В числе задержанных оказались и священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата.

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«Примечательно то, что самым частым поводом для ареста были доносы соседей. Это то, к чему шла Украина последние восемь лет», — подчеркнули в находящейся на территории России администрации Харьковской области.

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В ноябре мэру Харькова Игорю Терехову выписали штраф за обращение на русском языке. Градоначальник ответил, что на украинском будет говорить только во время официальных мероприятий. Во время общения с простыми харьковчанами он пообещал использовать русский, потому что на нем разговаривает 80% населения города.