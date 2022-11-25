Мир 25 ноября 2022, 22:21 Штраф не заставил мэра Харькова отказаться от русского языка Мэр Харькова отказался говорить с горожанами по-украински после штрафа за русскую речь РИА «Новости»

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Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали за речь на русском языке в эфире национального телемарафона Украины. В ответ градоначальник заявил, что в общении с жителями он продолжит говорить на языке, который для них привычный.

Он пояснил, что подавляющее большинство жителей Харькова говорят по-русски. Поэтому отказываться от привычной им речи он не станет.

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«Официально буду говорить на украинском языке. А что касается моего диалога с харьковчанами, то я буду говорить на русском языке, потому что это язык, на котором 80% харьковчан сегодня говорят», - привел слова Терехова ТАСС.

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Штраф мэру Харькова за использование русского языка выписал уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Он обязал Терехова выплатить 3,4 тысячи гривен (5,6 тысяч рублей) за нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Этот закон ввел в действие перед своим уходом с поста подписал бывший президент Украины Петр Порошенко. Документ обязывает говорить по-украински врачей, чиновников, ученых, учителей, и журналистов.

После начала специальной военной операции процесс дерусификации стал тотальным. Власти регионов начали вводить запрет на преподавание русского языка и литературы в школах.