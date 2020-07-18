Сбор пожертвований начали для восстановления собора в Нанте

Французский фонд наследия и министерство культуры Франциим объявили о начале сбора пожертвований для реставрации органа из нантского собора Петра и Павла. 18 июля стало известно, что в церкви вспыхнул пожар. Пламя уничтожило старинный орган и витражи восточного фасада.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное фондом сообщение.

«Кафедральный готический собор Святых Петра и Павла в Нанте был поврежден сильным огнем в субботу. Его старинный орган был сделан в XVII веке, — продолжили в фонде. — Он пережил <…> бомбардировки Второй мировой войны и пожар в соборе в 1972 году», — говорится в сообщении.

Фонд пригласил всех желающих пожертвовать деньги на реконструкцию органа. Все собранные совместно с Минкультом страны деньги пойдут исключительно на восстановительные работы.

Один из крупнейших готических соборов Франции загорелся рано утром 18 июля. Пожарные за три часа сумели локализовать пожар. Наибольший урон понесли орган и цветные витражи XV века.