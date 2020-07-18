Восстановление сгоревшего собора в Нанте займет около двух лет

Об этом сообщили французские эксперты.

Франция ожидает, что реставраторы завершат восстановление собора в кратчайшие сроки. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс на встрече с жителями Нанта. Его слова процитировал ТАСС. Он поблагодарил пожарных и спасателей за «исключительно эффективную работу» на месте бедствия.

Теперь мы ожидаем реставрации собора в кратчайшие сроки Жан Кастекс.

Французский историк Тома Сире рассказал, что во время пожара была утрачена значительная части истории собора Нанта. Пламя уничтожило старинный орган, который создали еще в 1620 году, а также — витражи восточного фасада храма. Их закончили создавать даже раньше — в 1499 году.

«Пламенем в субботу унесены сокровища, пережившие и Великую французскую революцию, и бомбардировки Второй мировой войны», заключил историк.

Правоохранители получили сигнал о возгорании в соборе в 07:30 по местному времени (08:30 по московскому). Пожарные, которые вскоре приехали на место происшествия, смогли локализовать возгорание за три часа. По предварительным данным, никто не погиб в огне.

Прокуратура города уже начала расследование случившегося — есть подозрения, что собор загорелся из-за умышленного поджога. Об этом говорит то, что возгорание зафиксировали сразу в трех удаленных друг от друга очагах.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте строили 457 лет. Его заложили еще в 1434 году, но завершили возведение лишь в 1891 году.