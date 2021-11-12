Сбой произошел в работе Spotify

Проблемы возникли в работе музыкального сервиса Spotify. Сбой зафиксирован в США. Информация об этом появилась на сайте Downdetector.

По данным сервиса, отслеживающего сбои в работе разных ресурсов в Сети, большинство пользователей (64%) сообщили о сбоях в работе Spotify, у 19% плохо работает поиск, у 17% возникли сложности с просмотром сайта.

Причины сбоя в работе стримингового сервиса пока неизвестны.

На Spotify можно легально без скачивания слушать музыку, подкасты, аудиокниги и подкасты. Он доступен для всех операционных систем, смартфонов и других устройств.

На его долю приходится свыше 36% мирового аудиостриминга, им пользуются почти во всех странах Европы, в большинстве стран Северной и Южной Америки, в России, некоторых странах Азии и Африки, а также в Австралии и Океании.