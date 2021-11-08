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    08 ноября 2021, 21:47

    Пользователи Twitter пожаловались на сбой

    Downdetector: европейские пользователи Twitter сообщили о сбоях

    Анатолий Минкин

    Пользователи сети микроблогов Twitter сообщил о сбое в работе платформы. Как следует из данных сайта Downdetector, с проблемами столкнулись жители стран Европы.

    Пользователи Twitter пожаловались на сбой
    Пользователи Twitter пожаловались на сбой | Изображение 1Источник фото: Dwndetector

    Подавляющее большинство (65%) заявили о проблемах с десктопной версией сервиса микроблогов. 15% отметили, что у них начались проблемы с работой в мобильном приложении Twitter. Еще 19% отметили, что не могут обновить свои ленты из-за невозможности подключиться к серверу.

    В официальном аккаунте социальной сети пока никак не прокомментировали сообщение о проблемах в работе.

    Последний крупный сбой в работе Twitter произошел в начале октября этого года, когда полностью прекратили работать Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp. Сервис микроблогов продержался около часа, но упал вслед за остальными социальными сетями.