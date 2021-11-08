Пользователи Twitter пожаловались на сбой

Пользователи сети микроблогов Twitter сообщил о сбое в работе платформы. Как следует из данных сайта Downdetector, с проблемами столкнулись жители стран Европы.

Источник фото: Dwndetector

Подавляющее большинство (65%) заявили о проблемах с десктопной версией сервиса микроблогов. 15% отметили, что у них начались проблемы с работой в мобильном приложении Twitter. Еще 19% отметили, что не могут обновить свои ленты из-за невозможности подключиться к серверу.

В официальном аккаунте социальной сети пока никак не прокомментировали сообщение о проблемах в работе.

Последний крупный сбой в работе Twitter произошел в начале октября этого года, когда полностью прекратили работать Instagram, Facebook и мессенджер WhatsApp. Сервис микроблогов продержался около часа, но упал вслед за остальными социальными сетями.