Депутат Рады объяснил отказ от «Спутника V» страхом сближения с Россией

Украинские власти отказываются закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за боязни сблизиться с Москвой. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший вице-премьер Юрий Бойко.

Парламентарий считает, что именно из-за страха президент Украины Владимир Зеленский отказался закупать вакцину из России.

«Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве», — пояснил он НСН.

Бойко добавил, что его партия выступает за использование «Спутник V» в республике. По его словам, этим вопросом должны заниматься специалисты, а не политики.

Сам депутат пока не привился от COVID-19, поскольку считает, что прививку «должны делать по очереди — военнослужащие, врачи, а дальше уже все остальные».

«Если я вакцинируюсь любым препаратом, то меня обвинят, что я воспользовался привилегией. Останавливает только это», — добавил Бойко.

Ранее Зеленский заявил, что в феврале на Украину прибудет 12 миллионов доз вакцины AstraZeneca и Novavax.