Мир 20 апреля 2024, 05:57 «Сбивать все ракеты». В Германии предложили НАТО вмешаться в украинский конфликт Экс-чиновник Минобороны ФРГ Ланге предложил сбивать ракеты ВС РФ из Польши РИА «Новости»

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Североатлантический альянс должен сбивать российские ракеты на Украине при помощи зенитных комплексов на востоке Польши. Об этом заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге изданию Tagesschau.

По его словам, стратегию поддержки ВСУ следует изменить. Он призвал к «нетрадиционным решениям» в краткосрочной перспективе.

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«Отныне партнеры должны использовать многочисленные системы Patriot на наших восточных границах, чтобы сбивать все российские ракеты и беспилотники над Украиной, находящиеся в пределах их досягаемости», — заявил эксперт, говоря о системах противовоздушной обороны НАТО в Польше.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что украинская сторона имеет право сбивать самолеты и поражать цели за пределами своей территории, если их используют в качестве атаки на государство. При этом он отказался комментировать конкретные случаи, оставив это Украине.