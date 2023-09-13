Мир 13 сентября 2023, 17:56 «Сбивать практически невозможно». На Украине пожаловались на российские авиабомбы ФАБ-500 Представитель ВВС Украины Игнат: сбить российские ФАБ-500 почти невозможно РИА «Новости»

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Российские модифицированные авиабомбы ФАБ-500 практически невозможно сбивать. Об этом в интервью The Washington Post сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Теоретически этим бомбам можно противостоять, но сбить их крайне сложно, практически невозможно», — уточнил Игнат.

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В распоряжении украинской армии есть средства ПВО, с помощью которых можно сбивать ракеты. Однако они практически бесполезны для противостояния планирующим авиабомбам.

По словам Игната, ВСУ также требуются современные истребители, чтобы иметь возможность борьбы с российскими самолетами.

Запад обещал предоставить Украине истребители F-16. Одним из условий является обязательное обучение пилотов. Пока процесс идет не слишком быстро. Проблемой стало в том числе и недостаточное знание английского языка у украинских летчиков.