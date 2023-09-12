Мир 12 сентября 2023, 19:25 Сроки подготовки украинских летчиков для F-16 назвали в Пентагоне Пентагон: обучение летчиков ВСУ пилотированию F-16 займет 6-9 месяцев U.S. Department of Defense

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Украинских летчиков будут обучать пилотированию истребителей-бомбардировщиков F-16 в Соединенных Штатах около шести-девяти месяцев. Об этом сообщил выдвинутый президентом Джо Байденом на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.

«Курс, который мы им преподаем, обычно длится приблизительно шесть месяцев. Так что если они начнут в октябре или около того, то завершат подготовку в начале весны», — сказал он.

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Олвин уточнил, что речь идет о базовой подготовке на F-16. При этом запланирована «некоторая конкретика, касающаяся платформ, жертвуемых ВСУ датчанами и голландцами» и имеющих определенные особенности, добавил генерал.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что после курса английского языка для украинских пилотов в сентябре обучение пилотированию на F-16 начнут в октябре на авиабазе Моррис в Тусоне, писал RT.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, летчики ВСУ смогут впервые использовать обещанные Западом истребители F-16 весной 2024 года.