Сбитую ПВО ДНР тактическую ракету показали на видео
Telegram-канал «Vоенкор Котенок Z» показал видео сбитой украинской ракеты из «Точка-У»
Силы противовоздушной обороны ДНР сбили украинскую ракету, пущенную по Донецку из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Видео опубликовано в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».
Огонь велся по центру Донецка, поражены улицы Университетская и Театральный проезд.
Всего погибли восемь человек из мирного населения.
Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 19-й день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.