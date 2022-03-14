Сбитую ПВО ДНР тактическую ракету показали на видео

Силы противовоздушной обороны ДНР сбили украинскую ракету, пущенную по Донецку из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Видео опубликовано в Telegram-канале «Vоенкор Котенок Z».

Огонь велся по центру Донецка, поражены улицы Университетская и Театральный проезд.

Всего погибли восемь человек из мирного населения.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается 19-й день. Президент Владимир Путин назвал ее основными задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.