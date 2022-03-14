Спецоперация на Украине, день 19-й. Онлайн

Спецоперация России на Украине продолжается. «360» следит за главными событиями в онлайн-режиме.

08:12 Постпред Крыма Георгий Мурадов заявил, что русский должен стать вторым государственным языком на Украине.

07:17 ВСУ обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой народной республике, сообщили представители ДНР в СЦКК.

07:00 Тайваньская компания ASUS может уйти с российского рынка из-за спецоперации на Украине.

06:00 Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с украинским и американским коллегой — Владимиром Зеленским и Джо Байденом — в связи с событиями на Украине.