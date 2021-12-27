Сбежавший в Белоруссию польский солдат Чечко признался в расстрелах мигрантов

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, рассказал, что пограничники под угрозой смерти якобы заставляли его расстреливать мигрантов, пытавшихся незаконно проникнуть в Польшу. Об этом солдат сказал в эфире RT.

По словам Чечко, пограничники ничего не объясняли, когда приказывали убивать нелегалов.

«Они говорили нам, что им не хочется с ними возиться. Как в кино показывают, как немцы расстреливают людей», — сказал дезертир.

Солдат, о побеге которого власти Белоруссии сообщили 17 декабря, запросил в республике политическое убежище. Сообщалось, что Чечко поступил таким образом из-за несогласия с действиями Польши по отношению к беженцам. Помимо того, что он взял на себя ответственность за участие в предполагаемом расстреле мигрантов на границе, он также заявлял, что видел, как польские силовики убивали волонтеров, пытавшихся помочь беженцам. Следственный комитет Белоруссии после этого решил допросить солдата и дать правовую оценку его действиям.

Чечко также заявлял, что не является агентом белорусского КГБ.