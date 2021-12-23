Сбежавший из Польши солдат счел «хорошей шуткой» слова о том, что он агент КГБ Белоруссии

Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко счел «хорошей шуткой» предположения СМИ о том, что он агент белорусского КГБ.

«Хорошая шутка», — сказал Чечко в эфире телеканала ОНТ. Так он ответил на вопрос журналиста о том, является ли он агентом КГБ.

В Белоруссии, по словам солдата, его никто не бьет, он обеспечен едой. Как отметило РИА «Новости», Чечко сказал, что остался бы в республике, если представится такая возможность. Он также добавил, что когда-то работал сварщиком, и разбирается в электричестве.

В Белоруссии у Чечко, по его же заявлению, нет друзей, как об этом писали СМИ Польши. Вместе с тем военнослужащий признал, что у него «были проблемы с законом, связанные с мамой». Также он признался в том, что проходил лечение от алкогольной зависимости.

Чечко также подтвердил свои же слова, которые говорил ранее, об убийствах польскими силовиками мигрантов, а также о том, что он был вынужден в этом участвовать.

«Я уже раньше говорил, что я сам принимал в этом участие, меня заставляли… Просто людей убивали, закапывали и все… <…> Если бы за мной не стояли с пистолетом, я бы вообще такое не совершал», — отметил военнослужащий. При этом Чечко уточнил, что конкретной местности, где все происходило, он не знает.

Чечко ранее заявил, что ему нельзя возвращаться домой. По словам солдата, на родине ему грозит смерть. На вопрос журналиста о том, хотел ли бы он остаться в Белоруссии и нужна ли ему защита, Чечко ответил положительно.

Эмиль Чечко был задержан в пограничной полосе. Военнослужащий попросил о политическом убежище в Белоруссии. Мужчина заявил о несогласии с миграционной политикой польских властей. В Польше сообщили, что военнослужащий подал рапорт об увольнении из-за проблем с законом. Чечко обвинили в дезертирстве.