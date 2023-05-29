29 мая 2023, 03:19
Сбежавший боец «Вагнера» Медведев отказался встречаться с украинскими следователями
NYT: экс-«вагнеровец» Медведев отказался от встречи со следователями Украины
Сбежавший в Норвегию россиянин Андрей Медведев, представлявшийся бойцом «Вагнера», отказался от встречи с украинскими следователями. Об этом он рассказал изданию The New York Times.
Украинская генпрокуратура официально обратилась к норвежским властям за содействием в расследовании в отношении россиянина. Сам он рассказал, что украинские следователи просил его о встрече, но он отказал им. Как именно украинские представители обращались к Медведеву — лично или через посредников — не уточняется.
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«Они всегда преследуют меня», — сообщил россиянин.
Медведева задержали 13 января на территории провинции Финнмарк, граничащей с Мурманской областью. Он попросил убежища в Норвегии. В феврале 26-летний перебежчик был задержан за драку у паба, к тому же он оказал сопротивление полиции.
Еще позже Медведев заявил, что хочет вернуться на родину. Его решение подтвердило посольство Москвы в Осло.
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