Мир 22 марта 2024, 19:24 Россия отклонила проект США по прекращению огня в Газе Россия, Китай и Алжир выступили против проекта резолюции США по Газе Unsplash

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Алжир, Россия и Китай в Совете Безопасности ООН проголосовали против американского проекта резолюции по прекращению огня в секторе Газа. Об этом в ходе заседания сообщил постпред при организации Василий Небензя.

По его словам, ряд членов СБ также был против американского проекта. Однако они под нажимом США проголосовали за, «покрыв себя позором».

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«Мы сейчас слушали лицемерные речи некоторых членов Совета, проливавших крокодильи слезы по поводу российского и китайского вето», — отметил Небензя.

Сейчас в Совбезе находится еще один проект резолюции — от непостоянных членов СБ. Он требует немедленного прекращения огня в Газе на месяц Рамадан. Китай и Россия уже дали понять, что поддержат его.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что КНР и Россия якобы договорились с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив без опасений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремлю об этом неизвестно.