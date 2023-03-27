Мир 27 марта 2023, 14:52 Прорывая информационную блокаду. Россия и Китай добиваются расследования диверсии на «Северных потоках» Политолог Станкевич: шансы на принятие резолюции РФ и Китая по «Северным потокам» невелики Место утечки на газопроводе «Северный поток» / © Forsvaret / Rune Dyrholm

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Вечером 27 марта Совбез ООН проведет голосование по российско-китайскому проекту резолюции о международном расследовании диверсии на «Северных потоках». Москва настаивает на формировании международной независимой комиссии для беспристрастного выяснения случившегося на газопроводах. Но, несмотря на поддержку Китая, добиться успеха вряд ли получится из-за голосов США и Великобритании. Однако отрицательный исход заседания тоже поможет России.

Голосование по проекту резолюции состоится в 22:00 по московскому времени, сообщил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Соавтором проекта выступил Китай, а западные делегации «демонстративно не включились в работу».

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Первый вариант проекта российская сторона подготовила еще в феврале, но не стала сразу выставлять его на голосование. Вместо этого странам Совбеза предложили обсудить документ.

© Вооруженные силы Дании

Полянский подчеркнул, что авторы резолюции работали над ней месяц. За это время они убрали из текста все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров. Теперь у западников остался только один «аргумент» против начала международного расследования — доверие к выводам Дании, Швеции и Германии.

«Притом что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас, как непосредственно затронутой державы, нет никаких оснований этим расследованиям доверять», — отметил зампостпреда.

В резолюции предлагается поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию, чтобы провести «всеобъемлющее, прозрачное и беспристрастное расследование всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“». Это должно позволить установить спонсоров, исполнителей и организаторов теракта, а также их сообщников.

Если документ примут, предполагается, что отбирать специалистов для комиссии будет тоже Гутерриш. Кроме того, резолюция призывает страны, которые проводят национальные расследования взрывов на «Северных потоках», сотрудничать с комиссией и передавать всю информацию другим заинтересованным сторонам.

США и Британия против поисков правды

Голосование Совбеза ООН не будет в пользу России, уверен директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный. Вето наложат как минимум две страны — либо США, либо Великобритания, либо обе. Такого же мнения придерживается политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

Конечно, шансы на принятие этой резолюции невелики. Вполне вероятно, что резолюцию заблокируют США и Великобритания — как постоянные члены Совета безопасности ООН. Сергей Станкевич

Однако вопрос, чью сторону выберут остальные 15 стран. Интересны и аргументы, которые приведут как Россия, так и другие участники обсуждения.

«Надеюсь, это все будет серьезным международным событием. И, конечно, повлияет на международную обстановку, даже если резолюция в итоге не пройдет», — подчеркнул Станкевич.

Правда будет известна

В информационное пространство продолжают вбрасывать все новые версии случившегося на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Многие из них заведомо абсурдны, добавил Станкевич.

Идет попытка утопить тему, спрятать ее под грузом абсурдных версий, в которых в итоге обычные граждане запутаются. В то же время не было ни одного практического шага, чтобы проверить очевидные факты, приведенные в расследовании американского журналиста Сеймура Херша. Сергей Станкевич

По словам собеседника «360», лично он нашел в расследовании американского журналиста не менее 15 очевидных фактов, которые можно проверить относительно легко. Тем не менее в этом направлении до сих пор не сделали ни единого шага.

Кроме того, на Западе установилась информационная блокада по теме произошедшего на «Северных потоках», напомнил Геннадий Подлесный.

«Расследование Херша, которое, казалось бы, сенсационное, таковым для Запада не стало. О нем практически не говорят», — сказал он.

Поэтому от российско-китайской резолюции будет практическая польза, даже если Совбез ООН ее не примет, уверен Подлесный. По уставу организации Москва сможет поставить вопрос о международном расследовании диверсии на газопроводах на голосование на Генеральной ассамблее ООН. Тогда этот вопрос выйдет на более широкий уровень. Российская сторона подготовит материалы и сможет заранее разослать странам-членам.

Зал Совета безопасности ООН в Нью-Йорке / Викимедиа

«И более 140 государств получат полный объем материалов, которые свидетельствуют о том, что некие страны провели террористический акт. И что этими некими странами могут быть США, Великобритания и Норвегия. А также Дания и Германия — как страны, которые знали о подготовке теракта, но не принимали никаких мер», — предположил директор Центра прикладной социологии и политологии.

При таком варианте развития событий материалы будут иметь большое значение для прорыва «информационной блокады», которую устроили британцы и американцы.

«Пробить вот эту информационную брешь через рассмотрение вопроса на Генеральной ассамблее ООН очень хорошо», — заключил политолог.