В нынешней Украине наблюдается та же ситуация, что в позднем Советском Союзе. «Эпоха застоя» в инфраструктуре страны никуда не делась, а после правление нынешнего президента Владимира Зеленского, республику ждет период «руин и погромов».

Как заявила в эфире телеканала «Наш» экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, в стране полный коллапс, не хватает мостов, дорог и «всего остального».

«А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной „перестройке“, а „руина“ (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. — прим. РИА „Новости“) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины», — приводит слова Савченко РИА «Новости».

Она посетовала, что несмотря на смену властей, на Украине нет карты развития страны, как у любого другого государства.

О бедственном положении страны ранее высказывалась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заявившая о перспективе «африканского голода» из-за принятого Киевом закона о рынке земли.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что 90% населения республики вскоре окажется за чертой бедности. Зато десятая часть украинцев станет очень богата. По его мнению, такое общество не может быть стабильным, и республику ожидает социально-политический кризис из-за обнищания граждан.