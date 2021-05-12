Савченко назвала причину «низкой цены» украинцев в Европе

Труд украинцев, которые ездят на заработки в Европу, оценивают очень низко. Это происходит потому, что украинское государство считает своих граждан «нулями». Отсюда и такое отношение к ним в мире. Такими мыслями в эфире телеканала «Первый независимый» поделилась бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Ситуация катастрофическая. Украинцев, к сожалению, очень дешево оценивают в Европе», — заявила Савченко и обвинила в этом власть, которая задает тон отношения к жителям Украины во всем мире.

Она добавила, что украинские солдаты, которые служат во многонациональных коалиционных подразделениях, получают меньше военных из Сальвадора или Бангладеша.

«Чем больше людей едут [на заработки], тем больше там понимают, что они назад не вернутся — на Украине они ничего не нашли», — подчеркнула Савченко.

На прошлой неделе Савченко заявила в телеэфире, что украинские власти больше заботятся об отношениях с другими государствами, чем о своем народе. По ее словам, Украина теряет суверенитет под внешним управлением.