Савченко заявила о потере суверенитета Украины из-за «внешних диктаторов»

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинские власти больше заботятся об отношениях с другими государствами, чем о своем народе. Она отметила в эфире телеканала «Наш», что страна теряет суверенитет в связи с внешним управлением.

«Государство теряет суверенитет под внешним управлением, власть больше сосуществует с нашими, так сказать, внешними диктаторами», — рассказала политик.

Она призналась, что когда вернулась на родину после помилования, она не знала, хочет ли стать президентом Украины. Но при приходе к власти Владимира Зеленского Савченко, по ее словам, поняла, что готова возглавить страну.

«Глядя на Зеленского, можно понять, что каждый может быть президентом», — поделилась своим мнением Савченко.

Глядя на президентов Украины, Савченко, по ее словам, поняла, что глава государства должен не только иметь амбиции, но и работать.

Ранее Надежда Савченко заявила, что после правления нынешнего президента Владимира Зеленского республику ждет период «руин и погромов».