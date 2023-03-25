Мир 25 марта 2023, 03:35 Саудовский телеканал жестко унизил Байдена своей пародией NYP: саудовский телеканал MBC выставил президента США Байдена шутом в своей пародии

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Саудовский телеканал MBC снял пародию на президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. В ней американский глава показан старым и незадачливым шутом, написало издание New York Post.

На видео актер, сыгравший Байдена, спотыкается и здоровается с пустотой. Не найдя, кому пожать руку, он начинает оглядываться по сторонам. После этого машет толпе. После еще одной попытки пожать руку невидимке на помощь ему приходит «Харрис». Она зовет «Байдена», после чего они вместе улыбаются на камеры. После этого президент США опять чуть не теряется, но «Харрис» вновь спасает положение.

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«Пародия высмеивает реальные оплошности 80-летнего Байдена, который имеет склонность часто терять равновесие», — говорится в статье.

В издании отметили, что это не первый случай, когда телеканал MBC делает пародию на главу США. В прошлом году телеканал выпустил ролик, где «Байден» засыпает за трибуной.

Байден регулярно попадает в неловкие ситуации. Несколько дней назад он попытался процитировать стихотворение поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и вызвал смех толпы.