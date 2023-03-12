Мир 12 марта 2023, 04:15 Саудовская Аравия заключит сделку с Boeing на производство самолетов WSJ: Саудовская Аравия планирует заключить с Boeing сделку на $35 млрд Unsplash

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Саудовская Аравия готовится заключить сделку на 35 миллиардов долларов с американской корпорацией Boeing на производство самолетов для новой коммерческой авиакомпании. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Ожидается, что Суверенный фонд Саудовской Аравии объявит о заключении контрактов с авиаконцерном 12 марта во время презентации новой авиакомпании. Хотя по словам некоторых людей, сроки еще не определены.

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Сделка на сумму 35 миллиардов долларов предусматривает покупку большого количества самолетов, которые будут служить во флоте новой национальной авиакомпании, пишет издание. В сделку также входит производство широкофюзеляжных лайнеров. По информации газеты, среди претендентов на контракт был европейский авиастроительный концерн Airbus.

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