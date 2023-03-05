Мир 05 марта 2023, 01:42 Названы 11 стран, которые россияне смогут посещать без виз МИД: Россия готовит соглашения безвизовые поездки с 11 странами РИА «Новости»

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Статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В их числе — Саудовская Аравия, Кувейт, Багамы и другие, сообщил ТАСС.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, — находятся на различных стадиях проработки», — рассказал Иванов.

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Дипломат обратил внимание, что согласование такого рода договоров — это «улица с односторонним движением». Темпы выхода на подписание документов зависят от обеих сторон. Поэтому, как только договоренности будут достигнуты, ведомство сразу оповестит общественность.

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Ранее правительство России приняло решение приостановить действие соглашения о безвизовых поездках по служебным и дипломатическим паспортам для граждан Венгрии. Соглашение действовало с 14 июня 2001 года.