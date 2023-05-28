Мир 28 мая 2023, 09:13 Саудовская Аравия начала вести переговоры о присоединении к банку БРИКС FT: Саудовская Аравия ведет переговоры о вступлении в Новый банк развития БРИКС РИА «Новости»

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Столица и крупнейший город Саудовской Аравии Эр-Рияд ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития БРИКС в качестве девятого члена. Об этом сообщила газета Financial Times.

«На Ближнем Востоке мы придаем большое значение Королевству Саудовская Аравия и в настоящее время ведем с ними компетентный диалог», — процитировало издание представителя банка.

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В статье обратили внимание, что присоединение королевства укрепило бы связи Эр-Рияда со странами БРИКС.

Новый банк развития учредили на саммите в бразильском городе Форталезе в июле 2014 года. Через год дали официальный старт его работе.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва неоднократно призывал отказаться от использования доллара и создать единую валюту БРИКС. С ним согласилась глава Нового банка развития БРИКС Дилма Русефф. Этот вопрос планируется обсудить на саммите в августе 2023 года.