Мир 07 января 2024, 21:58 Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах Bloomberg: Саудовская Аравия снизила цены на нефть во всех регионах Unsplash

Читать 360tv в

Принадлежащая саудовским властям энергетическая компания Saudi Aramco снизила стоимость нефти для покупателей по всех регионах, сообщило агентство Bloomberg. Цена топлива упала на два доллара за баррель.

Снижение стоимости продиктовано снижением потребления нефти, которое традиционно приходится на февраль и март. Перерабатывающие заводы сокращают объемы закупок, используя этот период для технического обслуживания.

Реклама

Новые цены будут распространяться в том числе и на азиатский рынок, который играет ключевую роль для Саудовской Аравии. Отдельно Saudi Aramco представила февральские скидки для Северо-Западной Европы, Северной Америки и стран Средиземноморья.

Ранее страны ОПЕК+, в число которых входят Саудовская Аравия и Россия, согласились на снижение темпов нефтедобычи, которое должно сохранить уровень цен на топливо — в 2023 году они упали впервые за четыре года. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сделка уже принесла в бюджет РФ дополнительные 30 триллионов рублей.