Саудовская Аравия отказалась считать себя виновной за развал ОПЕК+

Путин обвинил Саудовскую Аравию в желании уничтожить сланцевую нефтедобычу. Поэтому саудиты вышли из сделки ОПЕК+ и цены на нефть обрушились. В МИД королевства предположение российского лидера опровергли.

«Приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства в Twitter.

По словам главы МИД Саудовской Аравии принца Фейсала бен Фархана Аль Сауда, королевство стремилось к сокращению нефтедобычи, тогда как сланцевая нефть — это важный источник энергии. Принц выразил надежду на «правильные решения России» на совещании нефтедобывающих стран на следующей неделе.

Президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на глобальных энергетических рынках заявил, что выход Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ и наращивание добычи черного золота связано с попытками королевства избавиться от конкурентов, которые добывают сланцевую нефть.

В начале марта страны-участницы ОПEK+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти — на рынке ее сейчас переизбыток. Нефть обесценилась, и котировки стремительно полетели вниз. На следующей неделе представители нефтедобывающих стран встретятся на видеоконференции, чтобы найти выход из кризиса.