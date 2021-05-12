Саудовская Аравия объявила о завершении Рамадана

Саудовская Аравия объявила об окончании Рамадана. Месяц мусульманского поста завершится с заходом солнца в среду, 12 мая. Об этом заявил саудовский Верховный суд.

«Саудовские астрономы не смогли во вторник вечером заметить зарождения нового месяца, означающего наступление нового месяца мусульманского лунного календаря Шавваля. Среда, 12 мая, будет последним днем месяца Рамадана, первым днем праздника Ид аль-Фитр будет четверг, 13 мая», — привело решение суда новостное агентство SPA.

Ранее о завершении Рамадана объявили власти Катара, ОАЭ, Кувейта, Египта, Ирака, а также некоторых других арабских стран. Решение пока не озвучил султанат Омана, так как там пост начался на день позже.

После Рамадана наступает Ураза-байрам — праздник разговения, являющийся наиболее важным для мусульман. Накануне мусульмане совершают полное омовение и приводят жилище в порядок. Перед праздником мусульмане соблюдают 30-днейвный пост, во время которого не разрешается есть и пить до захода солнца. На протяжении всего месяца верующие читают канонические молитвы.

В Духовном управлении мусульман России предупредили, что в московские мечети не будут пускать прихожан на праздничную молитву по случаю Ураза-байрама. Такое решение приняли из-за ситуации с коронавирусом.