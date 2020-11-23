Саудиты решили бесплатно раздать вакцину от коронавируса населению

Власти Саудовской Аравии намерены обеспечить население страны бесплатными вакцинами от COVID-19. С таким заявлением выступил представитель министерства здравоохранения королевства Абдалла Асири.

Его слова привел саудовский телеканал Al Ekhbariya. По словам Асири, «вакцины от коронавируса будут бесплатными для всех проживающих на территории Саудовской Аравии». Он отметил, что такое решение было принято в министерстве здравоохранения королевства. Асири также выразил надежду, что Саудовская Аравия сможет получить необходимое количество вакцин для того, чтобы привить 70% населения уже к концу 2021 года.

Население Саудовской Аравии составляет более 34 миллионов человек. По последним данным общее число инфицированных в королевстве превысило отметку в 350 тысяч граждан. С начала пандемии число смертей среди пациентов с COVID-19 Саудовской Аравии превысило 5,7 тысячи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее днем заявил, что все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Они должны быть доступны всем.