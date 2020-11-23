Вакцины от коронавируса включат в список жизненно важных лекарств в России

Все вакцины от коронавируса включат в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Они должны быть доступны всем. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство расширяет перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже сейчас в него будут включены все имеющиеся вакцины от коронавируса вне зависимости от их наименований. Они должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку», — приводит РИА «Новости» слова Мишустина на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

В России зарегистрировали две вакцины от 2019-nCoV: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» «Вектора». Первый препарат уже доказал свою эффективность в 92% случаев. Второй запустят в гражданский оборот до конца 2020 года.

В мире есть еще вакцины, которые создали в британской компании AstraZeneca и специалисты Pfizer и BioNTech. Они оказались эффективными на 70 и 95% соответственно. Вирусолог Виктор Зуев заявил, что российский «Спутник V» превосходит AZD1222 из Великобритании.