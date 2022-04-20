Генерал ВСУ на вертолете сбежал из населенного пункта Золотое в ЛНР

Украинское военное командование бежит из зоны боевых действий, сообщила Народная милиция ЛНР. Из населенного пункта Золотое на вертолете был вывезен генерал ВСУ и горадминистрация.

В Народной милиции ЛНР уточнили, что местные власти были замешаны в преступных схемах украинских боевиков. Куда именно их эвакуировали, не сообщается.

За прошедшие сутки украинская сторона лишилась на территории республики одной пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», 11 единиц бронетехники и 165 бойцов. Был полностью освобожден населенный пункт Кременная, а позиции, с которых велись обстрелы, уничтожены.

Тем временем военные рассказали, что освобожденные территории ЛНР охраняются с использованием аэростата. К нему крепится камера, изображение с которой передается прямиком в штаб. С помощью такого оборудования наблюдение можно вести круглосуточно.