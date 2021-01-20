Новая администрация США намерена рассмотреть ужесточение санкций против России

Новая администрация США во главе с избранным главой государства Джо Байденом намерена рассмотреть возможность ужесточения односторонних санкций в отношении России.

С таким заявлением выступил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен. Слушания были посвящены рассмотрению его кандидатуры, отметил ТАСС.

«Согласны ли вы, что Россия должна столкнуться с последствиями своих действий? Можем ли мы ожидать, что администрация Байдена будет добиваться этих последствий?» — спросил у Блинкена сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес. На что получил утвердительный ответ от претендента на пост руководителя внешнеполитического ведомства США.

По его словам, Байден уже ясно выражал свое мнение насчет того, что «у некоторых этих действий» России «должна быть цена и устойчивые последствия».

«Считаю, что благодаря […] Конгрессу у нас есть некоторые инструменты, будь то CAATSA, будь то Магнитский, будь то иные имеющиеся у нас полномочия […]», — заявил Блинкен.

В США также сочли политику России вызовом. В новой американской администрации намерены уделить повышенное внимание данному вопросу, назвав его неотложным. Кандидат на пост госсекретаря заметил, что ситуацию придется рассматривать «по целой серии фронтов».