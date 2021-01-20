Кандидат на пост госсекретаря США назвал политику РФ «вызовом» и возмутился покупкой Анкары С-400
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заметил, что ситуацию придется рассматривать «по целой серии фронтов». Слова политика привел ТАСС.
«Вызов <…> один из тех, что являются неотложными. <…> Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», — подчеркнул Блинкен во время своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.
Покупку Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 потенциальный глава Госдепа охарактеризовал как неприемлемый поступок. Он не исключил, что против Анкары будут введены дополнительные санкции.
«То, что Турция сделала, купив С-400, будучи при этом союзницей по НАТО, это неприемлемо», — сказал Блинкен.
Его кандидатуру на пост госсекретаря выдвинул избранный американский президент Джо Байден. Инаугурация главы государства состоится в Вашингтоне 20 января.