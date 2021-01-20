Кандидат на пост госсекретаря США назвал политику РФ «вызовом» и возмутился покупкой Анкары С-400

В США сочли политику России вызовом. В новой американской администрации намерены уделить повышенное внимание данному вопросу, назвав его неотложным.

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заметил, что ситуацию придется рассматривать «по целой серии фронтов». Слова политика привел ТАСС.

«Вызов <…> один из тех, что являются неотложными. <…> Обсудить предстоит многое. И это находится в самом верху повестки дня заступающей администрации [США]», — подчеркнул Блинкен во время своего выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената.

Покупку Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 потенциальный глава Госдепа охарактеризовал как неприемлемый поступок. Он не исключил, что против Анкары будут введены дополнительные санкции.

«То, что Турция сделала, купив С-400, будучи при этом союзницей по НАТО, это неприемлемо», — сказал Блинкен.

Его кандидатуру на пост госсекретаря выдвинул избранный американский президент Джо Байден. Инаугурация главы государства состоится в Вашингтоне 20 января.