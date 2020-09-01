Reuters: США рассмотрят возможность санкций против Белоруссии

Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении семи граждан Белоруссии. Их считают причастными к фальсификации выборов 9 августа и насилию против мирных демонстрантов.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, пишет Reuters.

«У нас есть список из семи человек, мы работаем с Минфином для [подготовки] доказательной базы», — указал собеседник агентства.

Чиновник отметил, что это минимальная попытка не только назвать имена виновных, но также показать, что «при подтасовке выборов и применении насилия против мирных протестующих, реализующих фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности».

Он также добавил, что Вашингтон может рассмотреть санкции и в отношении России «в случае открытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии».

На днях против Минска санкции ввели Латвия, Эстония и Литва. В Белоруссии посчитали эти действия поспешными.