Reuters: США рассмотрят возможность санкций против Белоруссии
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, пишет Reuters.
«У нас есть список из семи человек, мы работаем с Минфином для [подготовки] доказательной базы», — указал собеседник агентства.
Чиновник отметил, что это минимальная попытка не только назвать имена виновных, но также показать, что «при подтасовке выборов и применении насилия против мирных протестующих, реализующих фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности».
Он также добавил, что Вашингтон может рассмотреть санкции и в отношении России «в случае открытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии».
На днях против Минска санкции ввели Латвия, Эстония и Литва. В Белоруссии посчитали эти действия поспешными.