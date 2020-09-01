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    01 сентября 2020, 21:13

    Reuters: США рассмотрят возможность санкций против Белоруссии

    Арина Гудилова

    Власти США рассматривают возможность введения санкций в отношении семи граждан Белоруссии. Их считают причастными к фальсификации выборов 9 августа и насилию против мирных демонстрантов.
    Reuters: США рассмотрят возможность санкций против Белоруссии

    Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, пишет Reuters.

    «У нас есть список из семи человек, мы работаем с Минфином для [подготовки] доказательной базы», — указал собеседник агентства.

    Чиновник отметил, что это минимальная попытка не только назвать имена виновных, но также показать, что «при подтасовке выборов и применении насилия против мирных протестующих, реализующих фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности».

    Он также добавил, что Вашингтон может рассмотреть санкции и в отношении России «в случае открытого вмешательства в ситуацию в Белоруссии».

    На днях против Минска санкции ввели Латвия, Эстония и Литва. В Белоруссии посчитали эти действия поспешными.

    Новости SMI.FM