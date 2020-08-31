МИД Белоруссии посчитал санкции стран Балтии поспешными

Белоруссия считает, что балтийские страны поспешили с санкциями. По мнению белорусского МИД, они приведут к обратному эффекту.

Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства Анатолий Глаз, пишет РИА «Новости». Он подчеркнул, что МИД внимательно ознакомился с заявлениями Литвы, Эстонии и Латвии.

Как бы то ни было, это наши соседи, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать Анатолий Глаз

Он отметил, что не понимает, как этот шаг может поддержать суверенитет и независимость Белоруссии, «о которой так много с их стороны говорилось и говорится». Дипломат напомнил, что история Белоруссии, как независимого государства «подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Белоруссию приводит их инициаторов лишь к обратному эффекту».

«Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением», — подчеркнул он. Глаз добавил, что Минск будет вынужден адекватно ответить на санкции этих стран.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония запретили въезд на свою территорию президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Помимо этого под санкции попали представители его администрации, работники ЦИК, силовых ведомств и руководства Минска. Всего в список персон нон грата попали 30 человек.