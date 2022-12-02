Важное 02 декабря 2022, 10:38 Санкции в отношении российского газа и энергетики серьезно навредят Венгрии — Орбан Премьер Орбан заявил о плохих последствиях санкции против российского газа для Венгрии РИА «Новости»

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Ограничительные меры в отношении ядерной энергетики и газа из РФ будут иметь катастрофические последствия для Венгрии. Страна постарается этого не допустить. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радиостанции «Кошут», написал ТАСС.

По его словам, ЕС уже установил ограничения на закупку нефти из России, сейчас в Евросоюзе обсуждается возможность введения запрета на поставки российского газа, а также санкции против ядерной энергетики РФ.

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«Для Венгрии это будет иметь трагические последствия, поэтому мы должны быть освобождены от такого решения», — сказал венгерский премьер.

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Орбан подчеркнул, что правительство его страны намерено бороться за защиту собственных интересов.

Ранее сообщалось, что Польша и Прибалтика не согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне 65 долларов за баррель. Они посчитали такое предложение слишком щедрым.