Мир 24 ноября 2022, 09:24 Польша и страны Балтии сочли потолок цен на российскую нефть слишком щедрым — Bloomberg Bloomberg: Польша посчитала 65 долларов за баррель российской нефти слишком хорошей ценой РИА «Новости»

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Прибалтика и Польша не согласились на потолок цен на российскую нефть на уровне 65 долларов за баррель. Они назвали такое предложение слишком щедрым. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве, сообщили источники», — сказано в материале.

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Агентство ранее писало, что Евросоюз вместе с G7 обсуждают возможность установления максимальной цены на нефть из РФ на уровне 65–70 долларов за баррель. Российский президент заявлял, комментируя эту тему, что Россия не будет поставлять топливо в другие страны, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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Еще один важный вопрос, стоящий на повестке дня, — потолок цен на газ. Еврокомиссия предложила сделать его на уровне 275 евро за мегаватт-час. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посчитал такую цену слишком высокой.