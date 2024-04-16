Мир 16 апреля 2024, 04:53 Санкции США затронут треть экспорта алюминиевого гиганта «Русал» «Коммерсант»: санкции США в отношении алюминия коснутся трети экспорта «Русала» Freepik

Читать 360tv в

Санкционные ограничения США и Великобритании, запрещающие импорт алюминия из России, могут коснуться значительной части экспорта компании «Русал». Об этом сообщила газета «Коммерсант».

«Введенные санкции США и Великобритании в отношении российского алюминия угрожают экспортным поставкам „Русала“ объемом 1,5 миллиона тонн. Или около трети общего экспорта», — сказано в публикации.

Реклама

Из-за ограничения «Русалу» придется отправить продукты на и без того заполненные склады. Это вызовет новые трудности для организации в условиях взаимосвязанных глобальных производственных и логистических сетей.

Ранее стало известно, что цены никеля и алюминия увеличились после введения США и Великобританией запрета на поставки ряда российских металлов. Стоимость алюминия с 15 апреля поднялась на 9,4%, никеля — на 8,8%.

Американская и британская сторона расширили санкционные ограничения 12 апреля. Новые запреты предполагают, что Лондонская биржа металлов и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы ряда материалов с помощью российских поставок.