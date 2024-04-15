15 апреля 2024, 11:15
Цены на никель и алюминий выросли после запрета на импорт российских металлов
Цены на никель и алюминий на LME поднялись более чем на 8%
Стоимость никеля и алюминия выросла после того, как США и Великобритания ввели запрет на поставки ряда российских металлов. Об этом свидетельствовали данные торгов на Лондонской бирже металлов.
Цены на алюминий на LME 15 апреля поднялись на 9,4%. К 08:30 по московскому времени показатель достиг 2494 долларов за тонну.
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Стоимость никеля увеличилась на 8,8% — до 17,17 тысячи долларов за тонну.
Рост цен на медь, которая тоже попала под санкции, оказался более сдержанным. К 08:30 по московскому времени стоимость составляла 9457,5 тысячи долларов за тонну.
США и Великобритания расширили антироссийские санкции 12 апреля. Новые ограничения предполагают, что LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля за счет российских поставок.
Лондонская биржа предупредила, что эти санкции могут спровоцировать хаос на рынке металлов. Также LME приостановила действие гарантий на металл, выпущенный после 13 апреля 2024 года.
Лондон
Металлы
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