Швейцарско-нидерландская фирма Allseas, которая занимается укладкой труб для «Северного потока — 2», заявила о приостановке работ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Причиной такого решения названы опасения введения санкций со стороны США.

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете США [включающем в себя поправки о санкциях в отношении операторов газопровода] Allseas приостановила свою деятельность по укладке труб на „Северном потоке — 2“», — сказано в заявлении.

Компания намерена действовать в соответствии с законодательством и «ожидает получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от американских властей».

Оборонный бюджет прошел одобрение в Конгрессе 17 декабря. Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет его в ближайшее время.

После принятия бюджета Allseas получила письмо от двух сенаторов-республиканцев, в котором они требовали от компании остановить все работы по прокладке газопровода. В противном случае законодатели пообещали трубоукладчику «фатальные юридические и экономические санкции».