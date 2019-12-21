Подрядчик «Северного потока — 2» приостановил работы из-за санкций США
Причиной такого решения названы опасения введения санкций со стороны США.
«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете США [включающем в себя поправки о санкциях в отношении операторов газопровода] Allseas приостановила свою деятельность по укладке труб на „Северном потоке — 2“», — сказано в заявлении.
Компания намерена действовать в соответствии с законодательством и «ожидает получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от американских властей».
Оборонный бюджет прошел одобрение в Конгрессе 17 декабря. Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет его в ближайшее время.
После принятия бюджета Allseas получила письмо от двух сенаторов-республиканцев, в котором они требовали от компании остановить все работы по прокладке газопровода. В противном случае законодатели пообещали трубоукладчику «фатальные юридические и экономические санкции».