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    15 апреля 2021, 12:56

    Санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена — Песков

    Андрей Иванов

    Американские санкции против России не поспособствуют скорейшей встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Москва считает их незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена — Песков

    «Что касается санкций, то здесь подход — он никак не может измениться. Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Пресс-секретарь президента России добавил, что новые санкции Вашингтона, информацию о которых уже слили в СМИ, не будут способствовать встрече глав двух государств. Песков отметил, что не будет ничего комментировать по газетным сообщениям, так как нужно дождаться официальных решений руководства Соединенных Штатов.

    «Конечно, не хотелось бы все-таки в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле „шаг вперед — два шага назад“», — подчеркнул Песков.

    Накануне руководитель кремлевской пресс-службы назвал разговоры о встрече Путина и Байдена преждевременными.