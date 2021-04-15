Американские санкции против России не поспособствуют скорейшей встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Москва считает их незаконными. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается санкций, то здесь подход — он никак не может измениться. Мы осуждаем любые санкционные такие устремления, считаем их незаконными, и в любом случае действует принцип взаимности в этом деле — взаимности так, чтобы нам лучшим образом обеспечить свои собственные интересы», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России добавил, что новые санкции Вашингтона, информацию о которых уже слили в СМИ, не будут способствовать встрече глав двух государств. Песков отметил, что не будет ничего комментировать по газетным сообщениям, так как нужно дождаться официальных решений руководства Соединенных Штатов.

«Конечно, не хотелось бы все-таки в наших двусторонних отношениях действовать по ленинской формуле „шаг вперед — два шага назад“», — подчеркнул Песков.

Накануне руководитель кремлевской пресс-службы назвал разговоры о встрече Путина и Байдена преждевременными.