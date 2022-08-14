«Санкции против самих себя»: во Франции признали неэффективность ограничений против России
Колумнист Agoravox Шнур признал неэффективность антироссийских санкций
Европа ударила по самой себе, поддержав санкции против России. Такое мнение выразил колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур.
В марте глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны. Однако с того момента курс рубля только укрепился, а украинской гривны — упал, отметил журналист. Это произошло после перехода России на расчеты в рубли за газ с теми странами, которые ведут недружественную политику.
«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!» — написал Шнур.
Также его неприятно удивил курс евро, который почти сравнялся с долларом. По мнению колумниста, это абсолютный провал из-за «дилетантов и нудачников» у власти.
«Мы уже дожили до того, что выражение „голодные бунты“ касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?» — возмутился Шнур.
Франция «катится в пропасть» вместе с другими странами Евросоюза, которые решили отказаться от российского газа, подытожил журналист. Теперь европейцам придется теплее одеваться зимой, чтобы сократить энергопотребление.