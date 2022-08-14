«Санкции против самих себя»: во Франции признали неэффективность ограничений против России

Европа ударила по самой себе, поддержав санкции против России. Такое мнение выразил колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур.

В марте глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны. Однако с того момента курс рубля только укрепился, а украинской гривны — упал, отметил журналист. Это произошло после перехода России на расчеты в рубли за газ с теми странами, которые ведут недружественную политику.

«Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!» — написал Шнур.

Также его неприятно удивил курс евро, который почти сравнялся с долларом. По мнению колумниста, это абсолютный провал из-за «дилетантов и нудачников» у власти.

«Мы уже дожили до того, что выражение „голодные бунты“ касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?» — возмутился Шнур.

Франция «катится в пропасть» вместе с другими странами Евросоюза, которые решили отказаться от российского газа, подытожил журналист. Теперь европейцам придется теплее одеваться зимой, чтобы сократить энергопотребление.