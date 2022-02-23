Санкции против российского газа назвали самоубийством для Европы

Санкции против российского газа станут «самоубийством» для Европы. И Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2» лишь для того, чтобы сохранить лицо. Об этом немецкий политолог Александр Рар заявил изданию «Вечерняя Москва».

Европе ни к чему вводить санкции против энергетического сектора России. Ведь на самом деле европейские страны нуждаются в еще больших поставках голубого топлива.

«Никто санкции против российского газа вводить не будет. Это самоубийственно», — сказал Рар.

Решение правительства ФРГ приостановить сертификацию трубопровода по сути ничего не меняет, ведь «Северный поток — 2» еще не запускали. Рар полагает, что это лишь временная мера. Германия таким образом пытается сохранить лицо, показывая, что она хочет очень жестко наказать Россию.

«Последнего слова о „Северном потоке — 2“ не сказано. Его в любой момент можно подключить, и он может заработать», — заявил политолог.

Накануне в Совете Федерации заявили, что Россия убрала очередной пакет с санкциями в «пакет с пакетами».