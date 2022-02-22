Местом для пакета санкций против России назвали пакет с пакетами

Очередной пакет санкций, которыми за признание ДНР и ЛНР грозят страны Запада, Россия уберет в пакет с пакетами. Такое заявление сделала член Совета Федерации, сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева, сообщил сайт Znak.com.

Парламентарий высказалась об очередном витке санкционного давления и обвинений РФ в нарушении международного права. По ее словам, это на Западе «закудахтали наши оппоненты», которые «опять превратили обсуждение в притворство», а тем временем «СМИ-иноагенты стебутся над ситуацией».

Украинские власти, требующие санкций, Афанасьева сравнила с садомазохистами. И ответила им.

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в нашем доме», — сказала законодательница.

Президент РФ Владимир Путин накануне выступил с часовым обращением к россиянам, объявив о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Глава государства также подписал с республиками договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые сегодня ратифицировал парламент.