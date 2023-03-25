Мир 25 марта 2023, 04:31 Америке предрекли неизбежное поражение во второй холодной войне против России и Китая AT: США не победят в холодной войне Россию, так как предпочли ЛГБ-пропаганду патриотизму РИА «Новости»

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Власти США неверно используют политическую память, в отличие от России и Китая, и это ставит Америку в невыигрышное положение. Почему США не победят РФ и КНР во второй холодной войне, рассказала Кэтлин Браш в своей статье в издании American Thinker.

«Рейтинг одобрения [президента России] Владимира Путина составляет 82%. У [президента США] Джо Байдена 42%. Можно только догадываться о [председателе КНР] Си Цзиньпине, но китайцы почти единодушно доверяют своему правительству», — написала Браш в материале.

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В России правительству доверяет более половины граждан, в США — менее трети. И эти данные говорят о неминуемом поражении Америки во второй холодной войне, заявила автор статьи. В России взращивают гордость за страну, уважение флага и армии.

«Политическая память также внушает непоколебимую гордость за Россию и за то, что они русские, что укрепляется прославлением военных побед», — отметила Браш.

При этом Россия не концентрируется на просчетах прошлого, а концентрируется на победах. Похожую политику проводит Китай. В КНР уделяется серьезное внимание воспитанию патриотизма и политической памяти на фоне угрозы независимости со стороны Запада.

В США элиты концентрируют внимание не на героических моментах, а на таких, как рабство, расизм и неравенство. В итоге американцы больше гордятся не своей страной, а радужным флагом ЛГБТ и борьбой меньшинств за права.