Мир 08 января 2023, 14:58 Вучич заявил о сильном давлении Запада за отказ от поддержки санкций против России Глава Сербии Вучич рассказал о требованиях Запада поддержать антироссийские санкции РИА «Новости»

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Давление стран Запада на Сербию за отказ от поддержки антироссийских санкций продолжится в наступившем году. Но если страна даст слабину, то следующим требованием станет признание Косова. С таким заявлением в эфире телеканала Pink выступил президент Сербии Александр Вучич.

Он отметил, что раньше Сербия выполняла требования Евросоюза, но взамен не получила ничего. Поэтому оказываться под новым давлением страна не намерена и давать новые обещания не станет.

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«Мы выдали Милошевича (бывшего президента Югославии — прим. ред.) Стали ли мы после этого частью ЕС? Нет. <...> Потом нам сказали: арестуйте Младича и Караджича (экс-командующего боснийских сербов и бывший президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины — прим. ред.). И что получили? Визовую либерализацию? Сейчас, если введем санкции против России, от нас потребуют подписать соглашение о признании Косова», — заявил Вучич.

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Президент Сербии подчеркнул, что видит главной целью своей работы не постоянное согласие на требования внешних сил, а сохранение мира и дальнейшего развития страны.