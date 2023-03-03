Мир 03 марта 2023, 00:54 Санкции нанесли серьезный ущерб мировой торговле — Силуанов Силуанов: вред от западных санкций станет долгосрочным для мировой торговли РИА «Новости»

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что введенные Западом санкции нанесли вред не только России, но и всей мировой торговле. В интервью телеканалу RT глава Минфина отметил, что негативный эффект от ограничений будет носить долгосрочный эффект.

«Конечно, санкции вредят. <…> Принципы открытости мировой торговли серьезно пострадали. Это последствия не одного года, и эти последствия будут иметь долгосрочный характер в целом для мировой торговли», — заявил министр.

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Силуанов добавил, что санкции нанесли вред не только России, но и тем странам, которые их ввели. В первую очередь это стало ощутимым после заморозки внешних активов — золотовалютных резервов, активов компаний, попавших под ограничения. Это снизило доверие к системе расчетов. Санкции нанесли вред логистике и привели к издержкам российских партнеров.

«Вред нанесен тем, что ввели единые ограничения на импорт необходимой нам продукции», — заключил Силуанов.

Ранее польское издание Myśl Polska пришло к выводу, что страны Запада не смогли «разорвать в клочья» российскую экономику, поскольку страна не ощутила серьезного экономического шока, а также устояла перед многочисленными ограничениями.