Мир 02 марта 2023, 22:05 Запад не смог «разорвать в клочья» экономику России — СМИ Myśl Polska: Запад не смог «разорвать в клочья» российскую экономику Pxhere

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Страны Запада не смогли «разорвать в клочья» российскую экономику, поскольку страна не ощутила серьезного экономического шока, а также устояла перед многочисленными ограничениями. Об этом говорится в материале издания Myśl Polska.

Как указано в статье, доля России в мировой торговле нефтью составляет 11%, природным газом и пшеницей — 17%, а калийными удобрениями — 20%. Этот экспорт не рухнул благодаря умелой финансовой политике России, отметили авторы материала. Страна, по их мнению, «получает не столько, сколько могла бы раньше, но все равно зарабатывает много денег».

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Россия также смогла выдержать удар и по финансовой системе. Это произошло благодаря тому, что Центробанк предпринял необходимые меры для минимизации последствия санкций. Также свои плоды принесла и работа по созданию альтернативы SWIFT, которая проводилась в стране с 2014 года. На экономику России никак не повлиял уход Visa и MasterCard.

Кроме того, Россия пережила отток западных компаний со своего рынка. Российский бизнес сумел быстро занять пустующие ниши, несмотря на временные трудности.

«Уже осенью было восстановлено 90% рабочих мест, сменились поставщики», — отметили в материале.