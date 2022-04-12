Санкции Японии повлияют на инвестиционные проекты на Дальнем Востоке

Введение Японией нового санкционного пакета против российских компаний и банков скажется на возможности создания новых проектов с участием иностранных инвесторов на Дальнем Востоке. Об этом «360» заявила заместитель директора Ибероамериканского сектора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Она подчеркнула, что пока речь идет не о реальных рисках, а только о негативных прогнозах. Комментируя новые санкции против российских банков, эксперт напомнила, что японский финансовый сектор находится под сильным влиянием США, которые ранее уже ввели ограничения в отношении кредитных компаний из России.

«Эти банки ранее уже попали в стоп-лист американского Минфина, а это означает, что любой японский банк, с ними сотрудничающий, автоматически попадает под вторичные санкции США, что для них неприемлемо», — заявила Лихачева.

Эксперт добавила, что основной эффект от нового санкционного пакета — это разрыв инфраструктуры, через которую поддерживались двусторонние связи, но они и уже и так пострадали от ранее введенных ограничений. Более долгосрочный эффект — ограничение сотрудничества с японскими компаниями на Дальнем Востоке.

Министерство иностранных дел Японии объявило о введении санкций против 398 россиян и 28 организаций. Среди попавших под ограничение оказались Сбербанк и Альфа-банк. Все активы кредитных учреждений заморозят, а транзакции запретят, начиная с 12 мая. Кроме того, вводится запрет на все инвестиции со стороны японского бизнеса в Россию. Возможность вкладывать средства власти страны все же оставили, но сделать это можно только по специальным разрешениям.