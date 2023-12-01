Мир 01 декабря 2023, 22:56 «Санкции и изоляция». Служба ЕС ответила на слова Лаврова о трусости Борреля ЕС в ответ на слова Лаврова о трусости Борреля заявили о единстве Запада РИА «Новости»

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Евросоюз и ОБСЕ до сих пор едины в позиции по осуждению России. Так во внешнеполитической службе ЕС прокомментировали слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о трусости главы евродипломатии Жозепа Борреля из-за его быстрого отъезда с саммита в Скопье, передало РИА «Новости».

После раннего отъезда Борреля Лавров заявил, что такое поведение продемонстрировало страх перед «честным разговором с фактами на руках».

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«Боррель предельно ясно заявил еще до встречи (в Скопье — прим. ред.), что <…> Россия нарушает <…> принципы ОБСЕ и международное право в целом, за это ей грозят международные санкции и изоляция», — заявили агентству во внешнеполитической службе Европейского Союза.

Также в ведомстве отметили, что встреча должна быть для Лаврова возможностью четко услышать позицию европейских участников насчет России. И затем передать в Кремле, что Евросоюз и ОБСЕ по-прежнему осуждают поведение российской стороны.

Ранее Лавров заявил, что западные страны собирались укрепить свои позиции и создать базы в Черном и Азовском морях на условиях Минских соглашений. Он отметил, что если представить карту, то это «неприемлемо ни при каких обстоятельствах».